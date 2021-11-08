Повреждена техника водоканала: на Донбассе боевики из тяжелой артиллерии обстреляли Светличное (фото)

Зафиксировано 6 попаданий снарядов калибра 122 мм.

Утром 8 ноября боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями.

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Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

"8 ноября в период с 05.43 до 06.11 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями. В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории", - говорится в сообщении.

Украинская делегация для участия в ТКГ

Отмечается, что украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе. Украинская делегация отмечает, что оккупационные войска повредили объект критической инфраструктуры, обеспечивающий водоснабжение для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.

Украинская делегация для участия в ТКГ

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