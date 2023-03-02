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Повреждение А-50: белорусские партизаны показали видео атаки на российский самолет

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5176
Время на прочтение
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Повреждение А-50: белорусские партизаны показали видео атаки на российский самолет

Фото: ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608)

Белорусские партизаны обещают опубликовать полную версию видео.

Белорусские партизаны показали видео атаки на самолет РФ ДРЛВ А-50 ВКС. На нем видны кадры, как дрон беспрепятственно летает над аэродромом "Мачулищи".

Видео опубликовало белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва".

Белорусские журналисты утверждают, что партизаны, повредившие вражеский самолет, показали им часть видео с полетом дрона.

На кадрах видно, как беспилотник двигается над взлетной полосой аэродрома "Мачулищи". Партизаны пообещали впоследствии показали полную запись атаки.

Повреждение самолета РФ ДРЛВ А-50 ВКС: что известно

В воскресенье, 26 февраля, белорусские оппозиционные движения сообщили о двух взрывах на аэродроме "Мачулищи", что в 12 километрах от Минска.

Впоследствии стало известно, что на аэродроме был поврежден российский разведывательный самолет, корректирующий ракетные удары по Украине.

Через четыре дня после инцидента белорусское Минобороны показало видео, на котором самолет якобы не поврежден, однако эксперты заметили, что борт снимали только определенные ракурсы.

Олег Жданов объяснял, что один такой самолет стоит 330 миллионов долларов. Он считается "глазами и ушами" во время нанесения ракетных ударов.

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Дата публикации
Просмотры
5176
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