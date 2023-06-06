Повреждение аммиакопровода в Харьковской области: Зеленский ответил, есть ли опасность

Президент заверил, что по состоянию на данный момент опасности от разгерметизации нет. Ситуацию держат под контролем.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал повреждение аммиакопровода в Харьковской области, на котором произошла разгерметизация в результате российских обстрелов.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.

Президент заверил, что сейчас наши люди в безопасности, хотя все готово к эвакуации, если возникнет необходимость.

"Там три небольшие села, нам понятно количество населения. Это та часть Харьковской области, тех сел, которые деоккупированы. В одном селе 11 семей, в другом 30-40. Приблизительно вот такой размер. Это те семьи, которые не хотели уезжать, не хотели еще до подрыва аммиакопровода. Это часть того аммиака, о котором все говорят. Но вы видите, как вопрос решается. Все думают, как делать, чтобы мир не пострадал", — сказал Зеленский.

Президент признал, что Украина может возобновить работу этого аммиакопровода Тольятти – Одесса, который остановил работу в день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года.

"Если бы вы спросили меня, можем ли мы возобновить эту работу, то мы понимаем, что да, если это будет нужно", — добавил он.

Ранее в ООН предложили возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса в обмен на разблокирование Россией "зернового соглашения".

Напомним, что вчера, 5 июня, в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.

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