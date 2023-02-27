Повреждение российского А-50 в Беларуси: как выглядел самолет перед якобы подрывом (фото)

Поврежденный самолет может поражать цели в Украине, а также на расстоянии до 2000 км.

Журналистам с помощью сервиса Planet.com удалось получить спутниковый снимок и координаты местонахождения на аэродроме российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, возможно, вчера взорванного.

Об этом пишет "Радио Свобода".

На полученном издании спутниковом снимке изображено ориентировочное расположение российских самолетов, истребителей МИГ-31К. Отмечается, что они способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут поражать цели в Украине, а также на расстоянии до 2000 км.

Известно, что эти самолеты постоянно несут дежурство вдоль белорусско-украинской границы. А упомянутый А-50 проводил разведку украинской территории. Именно А-50 приводил «Кинжалы» на обстрелываемые ими объекты.

На снимке, сделанном 19 февраля 2023, видно, где мог находиться этот самолет в момент инцидента. Он был на этом месте в последний раз. Это видно на снимках, сделанных 14 и 9 февраля этого года.

Напомним, на белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский разведывательный самолет А-50. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната – это хорошая новость для Украины.

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