Повреждение российского самолета А-50 в Мачулищах: Малюк рассказал подробности спецоперации СБУ

В работе СБУ много направлений, в том числе и диверсионное.

Российский самолет А-50 на белорусском военном аэродроме Мачулищи, поврежденный в феврале 2023 года, подвергся нападению двух дронов во время диверсионной операции Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк в эксклюзивном интервью ведущей и главному редактору информационной службы Фактов ICTV Елене Фроляк.

"В работе СБУ много направлений, в том числе и диверсионное. Здесь мы можем много рассказывать. В качестве примера – в Беларуси отработали аэродром в Мачулищах, российский самолет А-50, который осуществлял глубокую радиолокационную разведку. Он был соответственно диверсионно отработан", – рассказал Василий Малюк. .

По его словам, радиолокационная система самолета была навсегда выведена из строя.

Малыш назвал это "хирургическим износом по антенне".

"Оперативный состав на своем сленге называет ее "сковородкой", потому что она имеет форму тарелки. Два наших ударных дрона нанесли успешное огневое поражение. Было также много других диверсий", — добавил Малюк.

Напомним, 26 февраля 2023 года двумя дронами атаковали российский ДРЛВ А-50 на белорусском военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 км от Минска.

В результате взрывов была повреждена передняя и центральная части самолета, а также авионика и антенна РЛС.

Тем временем стало известно, что "хлопок" на аэродроме в городе Таганрог, который в РФ, вероятно, повредил самолет А-50. Именно он являлся главной целью удара по этому аэродрому.

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