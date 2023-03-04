Повреждение российского самолета-разведчика А-50: угроза обстрела Украины «Кинжалами» продолжается — Игнат

Стратегическая и тактическая авиация перемещается по всей местности РФ.

Угроза обстрела Украины врагом гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал» не исчезла, даже несмотря на повреждения в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

«Уменьшатся ли возможности запуска ракет «Кинжалов»? Здесь такой вопрос, ведь у них ведь не один тот самолет А-50 летает. И почему, собственно, не может работать МиГ-31? Здесь разные ракеты пускают. Угроза есть, не нужно расслабляться. Безопасность – прежде всего соблюдение тревог», – сказал Игнат.

По его словам, стратегическая и тактическая авиация передвигается по всей территории РФ.

«Не столь важно, где он размещается. Потому что он может просто прилететь, быть несколько часов в воздушном пространстве и обеспечивать работу, которую делал предыдущий поврежденный самолет», – считает спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что сегодня враг использует все методы разведки: радиолокационную, воздушную, космическую.

Напомним, что в результате удара дронов российский самолет ДРЛВ А-50У получил критические повреждения передней и центральной части.

Самолет ДРЛВ А-50У, который на аэродроме в Мачулищах атаковали дроны, начал выполнять задачи на боевом дежурстве.

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