Повреждение самолета РФ А-50: Жданов объяснил, почему для России это большой удар

Военный эксперт Олег Жданов считает, что если беларуские партизаны действительно повредили разведывательный самолет РФ ДРЛВ А-50 ВКС, то это для России большой удар.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Если доверять открытым источникам информации, то один такой самолет стоит 330 миллионов долларов. Это были "глаза и уши" российских ракетных войск, которые наносят удары по территории Украины. Они устанавливали координаты целей для нанесения ракетных ударов. Для России — это большой удар, который создает прецедент того, что даже в 12 километрах от Минска может произойти все, что угодно. Этот самолет "видит" на расстоянии до 600 километров, может замечать любые цели, определяет координаты и они выдаются для нанесения ракетных ударов", – объяснил Жданов.

Повреждение самолета РФ ДРЛВ А-50 ВКС: что известно

В Беларуси на военном аэродроме "Мачулищи" в воскресенье, 26 февраля, партизаны сбросили взрывчатку на российский самолет А-50, координировавший ракетные удары по территории Украины.

Беларуские мониторинговые группы убеждают, что важный для РФ самолет получил серьезные повреждения и уже вряд ли сможет летать.

"В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолет точно уже никуда не полетит. объектах, кто-то снова не соблюдал меры пожарной безопасности и курил у борта", — сообщала инициатива BYPOL.

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