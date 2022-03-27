Повреждение сооружений станции чревато радиацией всей Европе: Россия свозит в ЧАЭС военную технику и вооружение

Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции.

Россия продолжает милитаризацию территории отчуждения Чернобыльской АЭС. Военные транспортируют и хранят значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 27 марта.

Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы. игнорируют угрозы и оговорки и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", — говорится в сообщении ВСУ.

По данным Генштаба, десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа ВС РФ с развернутой в Наровлянском районе Гомельской области республики Беларусь базы тылового обеспечения. Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции.

"Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем городе Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск Восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады", – отмечают Вооруженные силы Украины.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы. Это повышает риск их детонации даже при погрузке и транспортировке.

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