Поврежденная мебель, выбитые окна и разрушенная крыша: оккупанты обстреляли дом в Новогнатовке (фото)

Поврежденная мебель, выбитые окна и разрушенная крыша: оккупанты обстреляли дом в Новогнатовке (фото)

Пострадавших, к счастью, в результате обстрелов нет.

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики 22 февраля обстреляли населенный пункт Новогнатовка Донецкой области. Оккупанты попали в дом, к счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его данным, в результате обстрела боевиков на улице Молодежная 3 поврежден фасад дома, крыша, разрушены ограждения и повреждения линии электроснабжения. На опубликованных фото видно, что также повреждены окна, мебель в доме.

"Ул. Молодежная 3. Повреждение фасада дома, восемь воронок от, вероятно, снаряда 122 мм, мины 82 мм, разрушена ограда, повреждена крыша дома, повреждения линии электроснабжения. Пострадавших в результате обстрела нет. Просто повезло", — написал Геращенко.

Напомним, оккупанты на Донбассе попали в жилой дом: люди из-за обстрелов не могут эвакуироваться.

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