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Поврежденную теплотрассу возле вокзала в Киеве восстановили: горожане с отоплением и горячей водой

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Поврежденную теплотрассу возле вокзала в Киеве восстановили: горожане с отоплением и горячей водой

УНІАН

Все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

В Киеве коммунальщики ликвидировали повреждение теплосети у вокзала, где накануне силам ПВО пришлось перехватывать крылатую ракету российских военных. Сегодня все потребители с отоплением и горячим водоснабжением.

Об этом сообщает КГГА.

"Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" сегодня, как и обещали, ликвидировали повреждение, которое произошло вчера в результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала. Специалисты сообщили, что повреждение трубопровода было незначительным", — сказано в сообщении.

Все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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