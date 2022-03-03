Поврежденную теплотрассу возле вокзала в Киеве восстановили: горожане с отоплением и горячей водой

Поврежденную теплотрассу возле вокзала в Киеве восстановили: горожане с отоплением и горячей водой

Все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

В Киеве коммунальщики ликвидировали повреждение теплосети у вокзала, где накануне силам ПВО пришлось перехватывать крылатую ракету российских военных. Сегодня все потребители с отоплением и горячим водоснабжением.

Об этом сообщает КГГА.

"Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" сегодня, как и обещали, ликвидировали повреждение, которое произошло вчера в результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала. Специалисты сообщили, что повреждение трубопровода было незначительным", — сказано в сообщении.

Все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.