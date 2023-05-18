Поврежденную в Украине систему Patriot уже починили – Пентагон

В Пентагоне подтвердили, что ранее система Patriot в Украине получила повреждения.

Поврежденную систему Patriot в Украине уже починили. Она находится в полностью рабочем состоянии

Об этом 18 мая на брифинге заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Система Patriot была повреждена, но уже отремонтирована и вернулась к работе", — сказала она, отвечая на вопросы журналиста.

В Пентагоне подтвердили, что ранее система Patriot в Украине действительно получила повреждения, но, где и когда это произошло, не уточнили.

Напомним, что в РФ убеждали, что во время ночной ракетной атаки 16 мая якобы уничтожена система ЗРК Patriot. Позже Минобороны РФ опубликовало абсурдное заявление, что ракетным ударом якобы была уничтожена радиолокационная станция и 5 пусковых установок ЗРК Patriot.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заверил, что американский комплекс Patriot не может быть уничтожен ракетой "Кинжал".

Издание CNN предположило, что россияне действительно могли повредить ЗРК, но точно ничего не уничтожили. По информации издания, Patriot возле Киева получил минимальные повреждения, его сразу же обследовали инспекторы США.

Французское агентство AFP добавило, что снаряд не попал в ЗРК, а упал поблизости.