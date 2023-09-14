Поврежденный российский корабль "Минск" в Севастополе показали на видео

На опубликованных кадрах заметны значительные повреждения на палубе и следы пожара.
Вечером в четверг, 14 сентября, в Сети появилось видео с судоремонтного завода во временно оккупированном Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар накануне. Благодаря этому можно оценить повреждения, которые получил российский большой десантный корабль "Минск", который находился здесь на ремонте в сухом доке.
На опубликованных кадрах заметны значительные повреждения на палубе и следы пожара.
Опубликованное видео полностью опровергает утверждение российских пропагандистов, что на большом десантном корабле "Минск" лишь "чуть-чуть облезлая краска". Возможность обновления судна выглядит почти нереальной.
Ранее спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что кафиры не способны восстановить поврежденные суда: и десантный корабль, и подлодка.