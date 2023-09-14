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Поврежденный российский корабль "Минск" в Севастополе показали на видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Поврежденный российский корабль "Минск" в Севастополе показали на видео

Поврежден российский ПДК "Минск" в Севастополе / Фото: скриншот с видео

На опубликованных кадрах заметны значительные повреждения на палубе и следы пожара.

Вечером в четверг, 14 сентября, в Сети появилось видео с судоремонтного завода во временно оккупированном Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар накануне. Благодаря этому можно оценить повреждения, которые получил российский большой десантный корабль "Минск", который находился здесь на ремонте в сухом доке.

На опубликованных кадрах заметны значительные повреждения на палубе и следы пожара.

После успешной атаки ВСУ на вражеский объект в Минобороны РФ признали повреждение двух находящихся на ремонте кораблей. Однако при этом в российском военном ведомстве заверили, что пораженные корабли будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.

Опубликованное видео полностью опровергает утверждение российских пропагандистов, что на большом десантном корабле "Минск" лишь "чуть-чуть облезлая краска". Возможность обновления судна выглядит почти нереальной.

Ранее спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что кафиры не способны восстановить поврежденные суда: и десантный корабль, и подлодка.

В ГУР Минобороны также считают, что поражения вражеских судов были значительными, поэтому существует большая вероятность, что корабли восстановлению не подлежат.
 
Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремела серия взрывов, после которых вспыхнул пожар на судоремонтном заводе. Впоследствии стало известно о попадании ракет в два вражеских судна — дизель-электрическую подлодку "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".
 
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Дата публикации
Просмотры
914
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