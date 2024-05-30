Повреждены 23 дома: Терехов сообщил детали ночной атаки на Харьков

В результате ракетной атаки на Харьков в ночь на 30 мая враг разрушил объект критической инфраструктуры и повредил 23 дома.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире телемарафона 30 мая.

Городской голова отметил, что враг нанес удар по критической инфраструктуре Харькова.

Также читайте Евлаш объяснил, почему ночью ПВО сбила не все российские крылатые ракеты

"Она, к сожалению, была разрушена. Кроме этого, был пожар. Рядом расположены жилые дома. К сожалению, пострадали 23 жилых дома. Сейчас с пяти утра наши коммунальные предприятия работают над устранением всего этого, что наделал наш враг", – проинформировал Терехов.

Он также отметил, что пострадали семь человек, которые в момент атаки работали на объекте критической инфраструктуры. Один из пострадавших находится в больнице.

Напомним, после ночной атаки на Харьков глава ОВА Олег Синегубов сообщил о пожаре на объекте газовой инфраструктуры и о поврежденных окнах жилых домов.

Впоследствии глава ОВА проинформировал, что оккупанты ночью ударили по двум локациям в Харькове: есть попадание в двухэтажное админздание коммунального предприятия.

Читайте также: