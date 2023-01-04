Повреждены авто пожарных, есть разрушения и раненные из-за обстрелов РФ: ситуация на Харьковщине 4 января

Войска страны-террориста РФ 3 января обстреливали в Харьковской области приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. Ранены двое гражданских людей.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

В частности, оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелка, Двухлетняя и другие. В Волчанске в результате обстрелов РФ повреждены дома, в пгт Двулетняя пострадали пожарные автомобили.

В Купянском районе в течение суток от атак оккупантов ранения получили двое мужчин 42-х и 72-х лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 76 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения наши защитники надежно держат свои позиции и дают врагу решительный отпор. Поддерживаем ВСУ и работаем на нашу Победу!", — подытожил Синегубов.

Напомним, российские оккупационные войска 2 января обстреливали те же районы Харьковской области. Во время тушения пожаров россияне продолжали накрывать огнем спасателей. Личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы оккупантов – в пгт Дворичная и Волчанск.

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