Повреждены более 400 квартир: детали о последствиях ракетного удара по Запорожью (фото)

Основной вражеский удар пришелся на церковь: она разрушена.

В результате ракетных обстрелов Запорожья 9 августа взрывной волной было повреждено 15 многоэтажек и 400 квартир в этих домах.

Об этом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил в Сети 10 августа.

"О последствиях вчерашнего ракетного удара по Запорожье. Разрушена церковь украинского патриархата, которая приняла на себя основной удар рашистов", — отметил Куртев.

В результате взрывной волны повреждения получили 15 многоэтажек. Заявки о выбитых окнах и поврежденных балконах поступили от жильцов более 400 квартир.

Секретарь горсовета подтвердил гибель трех человек и информацию о девяти пострадавших, о чем ранее сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Семьям всех погибших будет предоставлена финансовая поддержка", – пообещал Куртев.

Он также сообщил, что коммунальщики и спасатели устраняли последствия "прилета" по Запорожью до 2:00. Сейчас идет пересменка, после которой работы продолжатся.

На месте с жильцами поврежденного жилья работают представители социальной защиты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Запорожье выросло количество погибших после атаки"

Последствия обстрела Запорожья 10 августа/Фото: Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева

Последствия обстрела Запорожья 10 августа/Фото: Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева

Последствия обстрела Запорожья 10 августа/Фото: Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева

Последствия обстрела Запорожья 10 августа/Фото: Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева

Фото с места обстрела Запорожья 10 августа/Фото: Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева

Фото с места обстрела Запорожья 10 августа/Фото: Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева

Напомним, российские захватчики устроили ракетный обстрел Запорожья вечером 9 августа. Оккупанты попали в церковь и супермаркет в жилом массиве. Взрывной волной в многоквартирных домах выбило стекла. Были погибшие и раненые. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, заверил, что "это военное преступление России обязательно получит свой приговор".

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