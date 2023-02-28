Повреждены частные дома: в Сумской области произошло более 86 "прилетов" за сутки

В понедельник, 27 февраля, захватчики атаковали три общины в Сумской области. В регионе зафиксировали 86 "прилетов".

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Середино-будская община: в селе Порохонь повреждены два частных дома.

Новослободская община: в селе Мануховка повреждены домовладения и хозяйственное помещение.

Глуховская община: в селе Строительное повреждено дорожное асфальтированное покрытие, в домах выбиты окна.

Все три общины обстреливали из минометов.

Ранее мы сообщали, что в Сумах 49-летний извращенец развращал и травмировал 4-летнюю внучку своей сожительницы. Во время судебного заседания он отрицал свою вину.

Напомним, в Генштабе рассказали о главных событиях на фронте за 27 февраля. Российские оккупанты свои основные усилия сосредотачивают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Обстрелы регионов 27 февраля: атака дронами и огонь по приграничным районам