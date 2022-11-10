Повреждены дома и электросети: россияне не прекращают обстреливать Днепропетровскую область

Под вражеским огнем были Марганецкая, Красногригорьевская и Никопольская громады.

Россияне обстреляли три громады в Днепропетровской области. Били по мирным городам и селам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, нервной ночь была на Никопольщине.

Он отметил, что в Никополе из-за обстрелов РФ пострадала 80-летняя женщина. Она получила медицинскую помощь и лечится дома.

"В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач. Вражеские снаряды повлекли за собой пожар на частном подворье. Пожарные огонь уже потушили", — написал Резниченко.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской громаде изуродованы дома и электросети. На остальных территориях ночь без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно, подчеркнул глава ОВА.

Напомним, что в ночь на 9 ноября российская армия атаковала Днепр иранскими дронами-камикадзе. Они попали в логистическое предприятие в городе. В результате были ранены четверо работников. Все они находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Российская атака повлекла за собой масштабный пожар. Огонь вспыхнул на площади более трех тысяч квадратных метров. Были разрушены склады предприятия.

Пять вражеских беспилотников сбили украинские защитники.

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