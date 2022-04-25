Повреждены дома и инфраструктура: подробности ракетных обстрелов РФ железной дороги в Ровненской области

Повреждены дома и инфраструктура: подробности ракетных обстрелов РФ железной дороги в Ровненской области

Российские оккупанты в понедельник, 25 апреля, ракетами обстреляли железнодорожную инфраструктуру Ровненщины.

Убийцы из РФ обстреляли станцию в Здолбуновском районе, из-за этого пострадал один человек.

Об этом рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, три российские ракеты попали в железнодорожную инфраструктуру Ровенщины. Из-за этого повреждены 20 домов местных жителей. Также из-за обстрелов пострадал один человек.

"Движение пассажирских поездов возобновлено. Продолжаются работы по преодолению последствий. В очередной раз призываю жителей Ровненской области не распространять видео или фото поврежденных объектов. Не корректируйте действия врага", — сообщил Коваль.

Напомним, утром 25 апреля под обстрел армии РФ попали пять железнодорожных станций в центре и западе Украины.

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