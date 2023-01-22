Повреждены дома, молокозавод и ранен гражданский: детали обстрелов РФ в Харьковской области (фото)

В Каменке на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое мужчин.

Российские оккупационные войска обстреляли 21 января гражданское население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области. Есть раненые гражданские люди ты разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты били по Купянску, Волчанске, Двухлетней, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковщины.

В результате обстрелов РФ в Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске россияне разрушили частные постройки.

В с. Ветеринарное в результате атак РФ ранено 46-летнего гражданского мужчину. Его госпитализировали.

Кроме того, в Харьковской области идет гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств.

"Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители. Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", — рассказал Синегубов.

Напомним, 21 января глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские войска обстреляли Волчанск в Харьковской области. Снаряд кафиров попал в частный дом. Погибла женщина 60 лет. Ранения получили и госпитализированные женщина 45 лет и 7-летняя девочка.

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