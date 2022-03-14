Повреждены дома, школа и завод: российская армия не прекращает обстреливать Авдеевку

Повреждены дома, школа и завод: российская армия не прекращает обстреливать Авдеевку

Российские войска выпустили "Грады".

С вечера воскресенья, 13 марта, не прекращаются обстрелы Авдеевки армией Российской Федерации.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, россияне стреляют из Точек-У и реактивных систем залпового огня.

Один пакет "Града" оккупанты выпустили по Авдеевскому коксохимическому комбинату. Кроме того, повредили газопровод, школу, частные дома.

Информация о жертвах среди гражданского населения пока уточняется, подчеркнул Кириленко.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по Святогорску. Бомбы повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". В результате обстрелов повреждены два помещения Святогорской лавры.

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