Повреждены дома, школа и завод: российская армия не прекращает обстреливать Авдеевку

Российские войска выпустили "Грады".
С вечера воскресенья, 13 марта, не прекращаются обстрелы Авдеевки армией Российской Федерации.
Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, россияне стреляют из Точек-У и реактивных систем залпового огня.
Один пакет "Града" оккупанты выпустили по Авдеевскому коксохимическому комбинату. Кроме того, повредили газопровод, школу, частные дома.
Информация о жертвах среди гражданского населения пока уточняется, подчеркнул Кириленко.
Как сообщалось, в ночь на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по Святогорску. Бомбы повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". В результате обстрелов повреждены два помещения Святогорской лавры.