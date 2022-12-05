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Повреждены два самолета: на базе в Саратове, откуда РФ запускает ракеты по территории Украины, произошел "хлопок" (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
670
Время на прочтение
1 мин
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Повреждены два самолета: на базе в Саратове, откуда РФ запускает ракеты по территории Украины, произошел "хлопок" (видео)

В российском Саратове ночью раздался взрыв.

На аэродром "Энгельс" в Саратове раздался взрыв. По сообщениям российских пропагандистских СМИ, он был атакован беспилотником.

Инцидент произошел утром, 5 декабря.

Неизвестный дрон упал на взлетно-посадочную полосу и повредил два самолета.

Это тот самый аэродром, с которого поднимаются Ту-95, регулярно кошмарящие Украину.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки погиб 23-летний парень, находившийся на улице.

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Дата публикации
Просмотры
670
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