Повреждены два самолета: на базе в Саратове, откуда РФ запускает ракеты по территории Украины, произошел "хлопок" (видео)

На аэродром "Энгельс" в Саратове раздался взрыв. По сообщениям российских пропагандистских СМИ, он был атакован беспилотником.

Инцидент произошел утром, 5 декабря.

Неизвестный дрон упал на взлетно-посадочную полосу и повредил два самолета.

Это тот самый аэродром, с которого поднимаются Ту-95, регулярно кошмарящие Украину.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки погиб 23-летний парень, находившийся на улице.

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