Повреждены две школы, дворец спорта и дворец культуры: последствия обстрелов в Дружковке Донецкой области — ОВА

Две школы, дворец спорта и дворец культуры пострадали во вторник, 30 августа, в Дружковке Донецкой области в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Школа № 8 уничтожена до основания. Она недавно была отремонтирована и готовилась начать учебный процесс 1 сентября. По предварительной информации, жертв среди гражданских нет. Нет ни одного места в Донецкой области, безопасного от российского оружия. Они будут уничтожать все, до чего дотянутся", – подчеркнул он.

Павел Кириленко призвал жителей эвакуироваться.

"В таких обстоятельствах оставаться в области нельзя! Прилететь может куда угодно. Эвакуируйтесь, пока есть такая возможность! Государство обеспечивает бесплатную эвакуацию в безопасные регионы Украины", — добавил он.

Напомним, Россия утром 30 августа обстреляла центральную часть Харькова из артиллерии. По предварительной информации, зафиксировано восемь прилетов. Есть погибшие и пострадавшие.

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