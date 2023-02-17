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Повреждены жилые дома: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Повреждены жилые дома: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

В Сумской области за сутки произошло 69 "прилетов" / Фото: Сумская ОВА

В результате атак захватчиков в регионе зафиксировали 69 "прилетов" за сутки.

В четверг, 16 февраля, оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области. Повреждены жилые дома и близлежащие хозяйственные постройки в Новослободской общине.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в регионе.

  • Великописаревская община: оккупанты били из минометов — 10 "прилетов";
  • Эсманьская община: зафиксировано 2 минометных обстрела — 11 "прилетов";
  • Хотинская община: враг бил из артиллерии – 9 "прилетов";
  • Белопольская община тоже подверглось минометным обстрелам — 7 "прилетов";
  • Краснопольская община: с вражеского БПЛА квадрокоптерного типа сбросили 1 взрывное устройство типа ВОГ;
  • Шалыгинская община: 6 "прилетов".
  • Новослободская община: минометные обстрелы – 10 "прилетов". В результате взрывов в селе Бояро-Лежачи повреждены 4 жилых дома и близлежащие хозяйственные сооружения;

Обошлось без жертв среди населения.

Ранее мы сообщали, что во время массированного обстрела РФ территории Украины в ночь на 16 февраля снаряд попал в дом супругов в Херсонской области. Мужчина и женщина погибли.

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Дата публикации
Просмотры
289
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