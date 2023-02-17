Повреждены жилые дома: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

В результате атак захватчиков в регионе зафиксировали 69 "прилетов" за сутки.
В четверг, 16 февраля, оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области. Повреждены жилые дома и близлежащие хозяйственные постройки в Новослободской общине.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в регионе.
- Великописаревская община: оккупанты били из минометов — 10 "прилетов";
- Эсманьская община: зафиксировано 2 минометных обстрела — 11 "прилетов";
- Хотинская община: враг бил из артиллерии – 9 "прилетов";
- Белопольская община тоже подверглось минометным обстрелам — 7 "прилетов";
- Краснопольская община: с вражеского БПЛА квадрокоптерного типа сбросили 1 взрывное устройство типа ВОГ;
- Шалыгинская община: 6 "прилетов".
- Новослободская община: минометные обстрелы – 10 "прилетов". В результате взрывов в селе Бояро-Лежачи повреждены 4 жилых дома и близлежащие хозяйственные сооружения;
Обошлось без жертв среди населения.
Ранее мы сообщали, что во время массированного обстрела РФ территории Украины в ночь на 16 февраля снаряд попал в дом супругов в Херсонской области. Мужчина и женщина погибли.
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