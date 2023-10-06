"Повсюду лежат тела, это ужасно": в Белом доме отреагировали на удар по Грозе

Там подчеркнули, что подобные атаки происходят в Украине ежедневно, и именно поэтому США делают все возможное для помощи государству.
На ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области отреагировали в Белом доме, назвав это "ужасным". Там также анонсировали новый пакет помощи для Украины.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила на брифинге 5 октября.
"Можете ли вы представить, что вы просто идете с детьми в продуктовый магазин, пытаясь выяснить, что собираетесь приготовить на ужин, и видите, как происходит взрыв, где повсюду лежат тела? И это ужасно..." – сказала Жан- Пьер.
Помощь для Украины от США
Она подчеркнула, что такое происходит в Украине каждый день.
"Вот почему мы делаем все, что можем, чтобы помочь Украине, помочь храброму народу Украины бороться за свою свободу, бороться за свою демократию", — заявила представительница Белого дома.
Она заверила, что США будут продолжать военную помощь Украине, о чем ранее неоднократно заявлял президент Джо Байден.
"Мы собираемся и дальше следить за тем, чтобы мы удовлетворяли потребности Украины на поле боя, используя имеющиеся органы власти, используя те ресурсы, которые предоставляет Конгресс, как мы уже говорили с трибуны на этой неделе", — сказала Жан-Пьер.
Ракетный удар по Грозе Купянского района
Напомним, 5 октября российские войска ударили ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Жертвами атаки стал 51 человек, который пришел на поминальный обед за украинским военным.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Синегубов: в Харькове нашли еще одно тело! А в Грозе придется "пересевать остатки"
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