"Повсюду лежат тела, это ужасно": в Белом доме отреагировали на удар по Грозе

Там подчеркнули, что подобные атаки происходят в Украине ежедневно, и именно поэтому США делают все возможное для помощи государству.

На ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области отреагировали в Белом доме, назвав это "ужасным". Там также анонсировали новый пакет помощи для Украины.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила на брифинге 5 октября.

"Можете ли вы представить, что вы просто идете с детьми в продуктовый магазин, пытаясь выяснить, что собираетесь приготовить на ужин, и видите, как происходит взрыв, где повсюду лежат тела? И это ужасно..." – сказала Жан- Пьер.

Помощь для Украины от США

Она подчеркнула, что такое происходит в Украине каждый день.

"Вот почему мы делаем все, что можем, чтобы помочь Украине, помочь храброму народу Украины бороться за свою свободу, бороться за свою демократию", — заявила представительница Белого дома.

Она заверила, что США будут продолжать военную помощь Украине, о чем ранее неоднократно заявлял президент Джо Байден.

"Мы собираемся и дальше следить за тем, чтобы мы удовлетворяли потребности Украины на поле боя, используя имеющиеся органы власти, используя те ресурсы, которые предоставляет Конгресс, как мы уже говорили с трибуны на этой неделе", — сказала Жан-Пьер.

Ракетный удар по Грозе Купянского района

Напомним, 5 октября российские войска ударили ракетой "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Жертвами атаки стал 51 человек, который пришел на поминальный обед за украинским военным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Синегубов: в Харькове нашли еще одно тело! А в Грозе придется "пересевать остатки"

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