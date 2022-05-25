"Повсюду запах смерти и запах огня": в мэрии Мариуполя назвали шокирующую цифру погибших от атак РФ

В Мариуполе с начала полномасштабной войны России против Украины погибли не менее 22 тысяч человек.
Мариуполь за три месяца российских атак превратился в "город призраков".
Об этом заявил советник мэра Мариуполь Петр Андрющенко, пишет CNN.
В мэрии Мариуполя, по его словам, считают, что за 3 месяца войны из-за действий россиян погибли не менее 22 тысяч человек. Андрющенко считает, что реальные числа могут быть гораздо хуже.
"В городе абсолютно темно. Единственные огни – от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня", – описал Андрющенко нынешний Мариуполь.
В то же время он говорит, что доступ в город для независимых СМИ заблокирован, а оставшиеся там люди напуганы, чтобы говорить откровенно. Чиновник также сообщил о проблемах во время перезахоронений погибших людей.
Процесс перезахоронений усложняется, поскольку оккупационные власти требуют, чтобы тело было доставлено в морг. Кроме того, человек, занимающийся перезахоронением, должен на видео заявить, что погибший был убит, мол, украинскими военными.
Андрющенко подчеркнул, что в Мариуполе гуманитарная катастрофа и проблемы со связью. По его словам, люди не могут свободно передвигаться и через систему фильтрации не могут убежать.
Как сообщалось, учительница из Мариуполя рассказала о допросах в фильтрационном лагере.
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