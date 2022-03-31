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"Повтор Курской дуги": Арестович рассказал об ожесточенных боях в Изюме

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"Повтор Курской дуги": Арестович рассказал об ожесточенных боях в Изюме

Фото: Volodymyr Matsokin

Еще во Вторую мировую войну изюмский плацдарм был зоной тяжелых боев, отметил советник главы ОП.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что 31 марта продолжают идти тяжелейшиые бои в Изюме Харьковской области и объяснил, какая цель там у оккупантов.

Об этом Арестович сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Изюм – там тяжелейшиые бои, потому что Изюм – это как раз северный фланг той группировки, которой все они хотят срезать и окружить нас, условно говоря, до Волновахи от Изюма. То есть – повтор Курской дуги (времен Второй мировой войны – ред.), вывернутой наизнанку. Когда немецкие войска пытались срезать выступление советских, шли в оборону и завязались сверху. Теперь российские хотят срезать украинские немного южнее. Но еще во Вторую мировую войну изюмский плацдарм был зоной самых тяжелых боев. Видите, история повторяется", – рассказал советник главы президентского офиса.

Напомним, в Генштабе ВСУ 31 марта вечером сообщили, что российские войска атакуют на Донбассе город Попасная, предположительно для отвлечения внимания военного руководства Украины от попыток установления контроля над Изюмом и Мариуполем.

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