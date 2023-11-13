Повторение бахмутского сценария?: обозреватель The Economist о целесообразности обороны Авдеевки

По мнению эксперта, оборона Авдеевки более оправдана для ВСУ, чем оборона Бахмута.

Оборона Бахмута стоила Украине больше, чем она получила.

Такое мнение высказал военный обозреватель The Economist Шашанк Джош в интервью "УП".

Эксперт объяснил, можно ли говорить, что оборона Авдеевки является повторением бахмутского сценария.

"Мне кажется, это несколько другое. Здесь есть определенное сходство, что российская армия проводит широкомасштабное наступление без должным образом подготовленных войск, что стоит ей огромных человеческих потерь и вряд ли приведет к какому-нибудь более широкому стратегическому успеху", — говорит Шашанк Джоши.

По мнению аналитика, Авдеевская кампания не будет успешна для России.

"География этого места другая. И я не думаю, что можно провести точную параллель с Бахмутом. Вполне возможно, что оборона Авдеевки более оправдана, чем оборона Бахмута", — подытожил Шашанк Джоши.

Бои за Авдеевку: последние новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу". Он считает, что оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

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