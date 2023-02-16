Повторит ли Россия нападение, как было 24 февраля: генерал Маломуж оценил ресурсы врага

Украинский генерал сообщил, что на сегодняшний день защитники государства уничтожили 70-80% состава профессиональной российской армии.

Россия не сможет повторить масштабное наступление на Украину, как это было 24 февраля 2022 года, заявил экс-глава Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж.

Такое мнение он высказал в эфире "Апостроф ТV".

"Кремль сейчас не имеет сил и ресурсов для масштабного наступления на нашу страну или для повторения событий 24 февраля прошлого года", – заверил Маломуж.

По его подсчетам, России нужно иметь 350-500 тыс. подготовленных и экипированных бойцов для наступления сразу на нескольких стратегических направлениях: с севера на Киев, с востока и юга.

Генерал обратил внимание, что в это время страна-агрессор продолжает применять на фронте тактику массированных атак, которые фиксируются под Бахмутом или Авдеевкой Донецкой области.

"ЧВК "Вагнера" Пригожина задачи не выполнили. Им на смену пришли регулярные части, десантники, но Шойгу с Герасимовым не справились. Теперь им приходится бросать на передовую мобилизованных, которых готовили 2-3 недели. На сегодняшний день мы уничтожили 70-80% состава профессиональной армии РФ", – подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки Украины.

Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, новое большое наступление России уже продолжается и постепенно нарастает. Кульминация этого наступления ожидается в марте, а дальше все пойдет на убыль.

Военный аналитик Алексей Гетьман тоже полагает, что анонсированное масштабное наступление России уже началось. По его словам, враг бросил всю свою армию на захват Украины, однако ВСУ отразят эту атаку.

В то же время, американское издание CNN со ссылкой на источники среди военных США пишет, что РФ только в мае сможет восстановить свои истощенные в войне силы до состояния, когда они будут готовы начать новое масштабное наступление.

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