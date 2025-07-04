Повторная атака на Кривой Рог: увеличилось количество раненых, есть значительные разрушения

В Кривом Роге увеличилось количество раненых в результате российских ударов / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Число раненых в Кривом Роге в результате повторной атаки россиян в пятницу, 4 июля, возросло до 8 человек. Трое из них госпитализированы, их состояние медики оценивают как средней тяжести, остальные находятся на амбулаторном лечении. Погибших в результате обеих атак, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Детали атаки на Кривой Рог

В этот день Кривой Рог подвергся двум вражеским атакам. В первой половине дня город был атакован двумя «Шахедами» и еще одной воздушной целью, пролетевшей 100 километров. По предварительным данным военных, цель, вероятно, являлась гибридом авиабомбы и ракеты типа «Гром Е-1».

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В результате утреннего удара пострадали 6 мужчин, в том числе двое спасателей, прибывших на место первого прилета. Пятеро были госпитализированы, состояние которых оценивается как лекгий.

Вечером, около 20 часов, город был повторно атакован тремя ударными БпЛА типа «Шахед». Именно после этой атаки количество раненых увеличилось до восьми. Пожаром, возникшим в результате атак, повреждены два многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Ликвидация последствий удара по Кривому Рогу

По информации председателя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате попаданий были повреждены линии электропередачи, что привело к временным обесточениям части города и остановке движения скоростного трамвая и троллейбусов на отдельных участках. Энергетики и ремонтные бригады оперативно произвели переключение и возобновили движение транспорта и электроснабжения.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 170 работников и 39 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 68 спасателей и 16 единиц техники. В ближайшей школе развернут штаб помощи, где выдаются строительные материалы и принимаются заявления на материальную помощь от города.

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Напомним, момент атаки по Кривому Рогу зафиксировал автомобильный регистратор. Видео впоследствии опубликовали в Сети.