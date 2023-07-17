Повторная удачная атака по Крымскому мосту стала "унизительным ударом" по Кремлю — FT

После повреждения Керченского моста россияне смогут пользоваться только наземным маршрутом через захваченные территории на материковой части Украины. Однако он находится под огневым поражением ВСУ.

Если подтвердится, что удар по Крымскому мосту 17 июля нанесла Украина, это станет "унизительным ударом" по Кремлю. Вывод этого объекта из строя ударит по российской логистике, ведь этот мост является одним из основных маршрутов обеспечения для российских оккупантов на юге Украины.

Об этом пишет издание Financial Times.

Отмечается, что повторная удачная атака на предмет особой гордости российского диктатора Владимира Путина является болезненным репутационным ударом по Кремлю.

"Если подтвердится, что это был второй украинский удар по Крымскому мосту, открытому с большой помпезностью российским президентом Владимиром Путиным 2018 года, это нанесет еще один унизительный удар по репутации Кремля и, вероятно, по его способности обеспечивать войска, которые держат в оккупации южные регионы Украины", – пишет издание.

В Financial Times напомнили, что в результате первого попадания по мосту 8 октября 2022 года Россия была вынуждена временно закрыть переправу для ремонта, длившуюся несколько месяцев.

Теперь повторение прошлогодней ситуации ставит под угрозу всю российскую логистику, ведь Крымский мост является одной из двух основных артерий снабжения российских войск техникой и другим военным грузом на оккупированную территорию украинского юга.

Пока мост не починят, поставки для оккупантов, которые как раз всячески пытаются сдержать украинское контрнаступление в Запорожье, может осуществляться только через так называемый сухопутный коридор, проходящий через оккупированные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Однако украинские воины держат этот путь под огневым контролем и систематически наносят оккупантам проблемы, чтобы использование этого маршрута было для них максимально некомфортным.

"Этот путь узок и связан с трудностями, поскольку украинские бригады сосредоточили свое внимание на попытке перерезать этот сухопутный коридор во время своего контрнаступления", – пишет издание.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва. СМИ сообщали, что они, вероятно, являлись спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины. Мост атаковали якобы с помощью надводных дронов.

Что известно об ударе по Крымскому мосту читайте в материале ТСН.ua.

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