Повторная ВВК для людей с инвалидностью: в Минобороны ответили, рассчитывают ли на их пригодность

Военнообязанные, которые после 24 февраля 2022 года получили II или III группы инвалидности, должны снова пройти военно-врачебную комиссию. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что в случае, если у большого количества людей не подтвердится инвалидность, то на это обратит внимание полиция.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, были достаточно вопиющие случаи с получением инвалидности, но о коррупционной составляющей можно будет говорить по итогам этого процесса.

"Если не подтвердится инвалидность и это будет большое количество людей, тогда стоит на это обратить внимание соответствующим органам", — отметил представитель МО.

В то же время, Лазуткин считает, что относительно этой категории людей о большом мобилизационном потенциале говорить не приходится.

"О том, что там (у людей с инвалидностью — ред.) огромный мобилизационный потенциал, наверное, об этом говорить не приходится. Какой-то процент можно будет привлечь к службе в Силах обороны, но, прежде всего, мне кажется, что надо мотивировать тех, кто готов, и тех, кто сомневается, но понимает необходимость защищать Родину", — прокомментировал Лазуткин.

Напомним, в Украине начнут новую волну проверок ВВК.

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