Повторное наступление на Киев: Белый дом обнародовал свои наблюдения

О том, что Россия настроена продолжать войну долго, утверждает и генсекретарь Йенс Столтенберг.

В Белом доме пока не видят признаков повторного наступления россиян на Киев, но будут внимательно следить за этим в ближайшее время, говорится в ТСН.

В то же время, Вашингтон считает, что Кремль не отказался от намерений захватить всю Украину и не рассматривает всерьез окончание этой войны путем дипломатических переговоров. Об этом свидетельствует хотя бы то, как сильно углубила Москва сотрудничество в поставках вооружения из Ирана.

О том, что Россия настроена продолжать войну долго, утверждает и генсекретарь Йенс Столтенберг. Глава Североатлантического альянса призвал обеспечить Украине победу путем новых поставок оружия, пока Владимир Путин не поймет, что он не может победить на поле боя.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью иностранным изданием предупредил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат и точно пойдут в наступление: либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси. Предположил, что возможно повторное наступление и на Киев.

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