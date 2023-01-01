Повторное наступление на Киев: военный эксперт спрогнозировал, чем это закончится для армии РФ

Военный эксперт Николай Саламаха считает, что если россияне и белорусы создадут ударную группировку и попытаются повторно пойти на Киев, их ждет разгром.

Об этом пишет "Эспрессо".

По мнению военного эксперта, повторное наступление на Киев — авантюра, которая может плохо закончиться для России, ведь там их ждет поражение.

"Россияне вместе с белорусами могут создать группировку войск численностью от 50 до 80 тыс. человек. И даже попытаться наступать на Север Украины. Однако их ждет разгром. Это авантюра. Однако предусмотреть их нелогичные действия пока невозможно", — подчеркнул Николай Саламаха.

Угроза повторного наступления на Киев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прогнозирует, что Россия может попытаться осуществить повторное наступление на Украину. Под угрозой снова Киев. Об этом заявили президент Владимир Зеленский и министры обороны и иностранных дел Резников и Кулеба.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне в Беларуси могут попытаться прорвать северную границу Украины.

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