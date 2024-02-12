Повторное наступление окупантов на Харьков: в ВСУ сделали заявление

В ВСУ по состоянию на февраль ударных группировок оккупантов для повторного наступления на Харьков пока не фиксируют.

Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, 12 февраля.

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Он подчеркнул, что Силы обороны постоянно отслеживают любое перемещение оккупантов вдоль линии фронта и готовы к любому развитию событий.

"Мы продолжаем устанавливать фортификационные сооружения на случай, если они снова пойдут в наступление. Этот процесс происходит постоянно. Конечно, постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купь" янскому постоянно усиливается фортификация — и для этого принимаются все необходимые меры", — заверил Евлаш.

Напомним, ранее руководитель Купянского РВА Андрей Канашевич оценил риски повторного наступления оккупационных войск на город.

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