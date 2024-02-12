Повторное наступление окупантов на Харьков: в ВСУ сделали заявление

В ВСУ "готовы к любому развитию событий".
В ВСУ по состоянию на февраль ударных группировок оккупантов для повторного наступления на Харьков пока не фиксируют.
Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, 12 февраля.
Он подчеркнул, что Силы обороны постоянно отслеживают любое перемещение оккупантов вдоль линии фронта и готовы к любому развитию событий.
"Мы продолжаем устанавливать фортификационные сооружения на случай, если они снова пойдут в наступление. Этот процесс происходит постоянно. Конечно, постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купь" янскому постоянно усиливается фортификация — и для этого принимаются все необходимые меры", — заверил Евлаш.
Напомним, ранее руководитель Купянского РВА Андрей Канашевич оценил риски повторного наступления оккупационных войск на город.
Ведущие новости на сегодня
- Большое интервью нового командира "Волков да Винчи": "Мобилизовать 250 тысяч — минимум, который нам нужен"
- Два года ни денег, ни мин: что известно о самом громком деле против Минобороны на миллиарды гривен
- Курс валют: доллар опускается до 38 гривен, а украинцы покупают его рекордными темпами – стоит ли это делать