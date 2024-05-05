Повторное наступление РФ на Харьков и Сумы: генерал Маломуж назвал количество войск, которые нужно для этого

Российские войска не могут постоянно поддерживать активные наступательные действия по всем направлениям.

Повторное наступление российских кафиров на Харьков и Сумы маловероятно. Для этого РФ нужно собрать миллион человек личного состава, что невозможно.

Такое мнение высказал Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире Эспрессо.

"Сегодня сделать что-то незаметно очень сложно. Ведь у Агентства по национальной безопасности достаточно информации о планах российского руководства. В частности, планы Минобороны и Генштаба РФ. К тому же Украина располагает достаточной разведывательной информацией о планах России. Поэтому любые скопления российских войск на Купянском направлении и дальше на границе Харьковской и Сумской области будут сразу нам видны", — пояснил Маломуж.

Генерал отмечает, что российские войска не могут постоянно поддерживать активные наступательные действия по всем направлениям.

"Подготовить новую мощную группировку для повторного наступления на Харьков и Сумы для них очень сложно. Организовать стратегическое наступление на два города для них сегодня нереально", — подытожил он.

Напомним, Россия атакует Харьков на Пасху. Растет количество пострадавших. По последним данным, известно о семи раненых.

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