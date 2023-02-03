Повторное наступление России: в ВСУ назвали направление, где оккупанты могут неожиданно атаковать

Несмотря на то, что российские военные сейчас сконцентрировали свои силы на востоке, нельзя исключать "неожиданный активный удар" на юге.

Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что они опрокидывают более подготовленные силы на восток — понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения — они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесен, скажем так, неожиданный активный удар", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты постоянно меняют тактику, они маневрируют всеми имеющимися ресурсами.

"Даже если наблюдать за корабельной группировкой, то носители, даже без особых причин, могут появляться и заходить в пункты базирования", — пояснила Гуменюк.

Новое наступление России

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что новое большое наступление российских кафиров может начаться на любом направлении. Впрочем, глава государства уверен, что планы РФ оккупировать больше территорий Украины провалятся.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также считает, что новое наступление России на Украину уже не будет таким, как в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года из-за нехватки ресурсов у врага и смены позиции страны-агрессорки.

Первым, кто предупредил, что РФ готовится к новому большому наступлению на Украину, был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которая может бросить в наступление в январе-феврале или весной. По его мнению, под угрозой может оказаться Киев.

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