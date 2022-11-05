Повторяют ошибки: РФ использует мобилизованных, чтобы возобновить наступление в Донецкой области

Для возобновления наступления на Донецком направлении враг может использовать мобилизованный персонал.

Аналитики из Института войны считают, что российские военные пытаются использовать мобилизованный персонал, чтобы возобновить наступление на Донбассе. Скорее всего, им не удастся добиться значительных операционных успехов.

Об этом говорится в аналитическом отчете ISW, опубликованном сегодня, 5 ноября.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 4 ноября сообщил, что российские войска втрое увеличили интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, ежедневно совершая до 80 штурмов, напомнили аналитики. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска сосредоточивают наступательные действия в направлении Бахмута, Авдеевки и западной части Донецкой области.

4 ноября спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил, что российские войска, вероятно, пытаются захватить Бахмут и Соледар в Донецкой области, чтобы Россия могла объявить об определенном успехе, объявив о так называемом освобождении Донбасса. Хотя эти достижения не дадут России контроль над всем регионом. Череватый также отметил присутствие мобилизованных на Бахмутском направлении — в районе района, где в принципе не должно быть много мобилизованного персонала.

По оценкам ISW, 3 ноября российские войска преждевременно воспользовались недостаточной концентрацией мобилизованного персонала при наступлении вблизи Бахмута и Угледара Донецкой области.

"Очевидная интенсификация российских ударов в Донецкой области, вероятно, свидетельствует о том, что российские войска повторяют эту ошибку на этом участке фронта", — говорится в аналитическом отчете.

Ранее стало известно, что Путин готовится ко второй волне мобилизации. Конечно, процесс проходит тайно и власть не признает свой проигрыш в войне против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и другим гражданам, заключившим контракт во время "спецоперации" в Украине и проходящих военную службу в ВС РФ.

Российские телеграмм-каналы сообщают о многочисленных митингах, на которых мобилизованные протестуют и требуют обещанных денег. Подобный протест был зафиксирован в Ульяновске, а также в Чувашии, где российский местный чиновник кричал мобилизованным протестующим, что власти не обещали им выплату 300 000 рублей.

Мобилизация и "хладомор": зачем Путину военное положение | Политолог Олег Саакян

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