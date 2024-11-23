Повышенная ракетная угроза: россияне вывели в Черное море 20 кораблей

Кораблей РФ нет только в Азовском море.

В Черном море зафиксирована повышенная активность российского флота.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Среди 20 вражеских кораблей, шесть носителей крылатых ракет "Калибр" с общим боезапасом до 23 ракет.

Военные моряки также сообщают о присутствии российских сил в Средиземном море, где находятся два корабля противника. Один из них оснащен крылатыми ракетами "Калибр" с возможностью нанесения залпа в 16 ракет.

В Азовском море, по данным разведки, вражеские корабли отсутствуют.

Относительно движения через Керченский пролив: за прошедшие сутки в направлении Азовского моря прошло 6 судов, ни одно из которых не направлялось из пролива Босфор. Движение вражеских кораблей в направлении Черного моря через Керченский пролив не зафиксировано.

ВМС ВСУ продолжают контролировать ситуацию и отслеживать перемещение российских военных кораблей в регионе.

Как сообщалось, последние комбинированные ракетно-дроновые удары по украинским городам свидетельствуют о том, что путинская армия использует все, что имеется в наличии.