Повышенная ракетная угроза: россияне вывели в Черное море 20 кораблей

Кораблей РФ нет только в Азовском море.
В Черном море зафиксирована повышенная активность российского флота.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
Среди 20 вражеских кораблей, шесть носителей крылатых ракет "Калибр" с общим боезапасом до 23 ракет.
Военные моряки также сообщают о присутствии российских сил в Средиземном море, где находятся два корабля противника. Один из них оснащен крылатыми ракетами "Калибр" с возможностью нанесения залпа в 16 ракет.
В Азовском море, по данным разведки, вражеские корабли отсутствуют.
Относительно движения через Керченский пролив: за прошедшие сутки в направлении Азовского моря прошло 6 судов, ни одно из которых не направлялось из пролива Босфор. Движение вражеских кораблей в направлении Черного моря через Керченский пролив не зафиксировано.
ВМС ВСУ продолжают контролировать ситуацию и отслеживать перемещение российских военных кораблей в регионе.
Как сообщалось, последние комбинированные ракетно-дроновые удары по украинским городам свидетельствуют о том, что путинская армия использует все, что имеется в наличии.
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