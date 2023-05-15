Повысили готовность войск: в Беларуси испугались уничтожения авиации РФ в Брянской области

Лукашенко подчеркнул, что обстановка сейчас не критична, но есть настораживающие факторы, поэтому войска перевели в степень готовности номер один.
Беларусь уже несколько суток сохраняет повышенную боеспособность войск. Это связано с уничтожением авиации россиян в Брянской области.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "БелТА".
По словам диктатора, ему сообщили, что после инцидентов в субботу, 13 мая, войска перевели в степень готовности номер один. Он добавил, что "обстановка сейчас не критическая, но есть настораживающие факторы".
"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, конечно, направления и перспективы развития этой обстановки", — заявил Лукашенко.
Следует отметить, что сегодня, 15 мая, диктатор находится в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.
Напомним, В субботу, 13 мая, на территории Брянской области РФ упали два вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35. В результате аварий погибли девять российских летчиков. Официально Россия не назвала причины массовых катастроф боевой авиационной.
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