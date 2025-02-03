Повысят ли штрафы для мужчин, которые не пройдут ВВК вовремя: ответ нардепа

Комитет Верховной Рады поддержал изменение сроков прохождения ВЛК для ограниченно подходящих лиц. По словам Федиенко, это решение было принято по запросу Генерального штаба и Министерства обороны.

Граждане Украины, имеющие статус ограниченно пригодных к службе, обязаны до 5 июня 2025 пройти повторное медицинское обследование в военно-врачебных комиссиях ( ВЛК ). В случае невыполнения этого требования штраф останется на уровне 17 000 гривен.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в комментарии "Эспрессо".

Почему перенесли сроки?

Комитет Верховной Рады поддержал изменение сроков прохождения ВЛК для ограниченно подходящих лиц. По словам Федиенко, это решение было принято по запросу Генерального штаба и Министерства обороны.

"Норму ответственности мы не меняем. Это административная ответственность от 17 тысяч гривен штрафа, если гражданин Украины не проходит соответствующую проверку ВЛК", – пояснил нардеп.

Он уточнил, что новые правила касаются только тех, кто уже получил статус ограниченно пригодного во время военного положения.

Напомним, все граждане, ранее признанные ограниченно годными, должны до 5 июня 2025 года подтвердить свой статус – либо быть признанными годными к службе, либо получить окончательный вывод о непригодности.