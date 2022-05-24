Появилась аудиозапись, как военные РФ предлагали сдаться пограничникам с острова Змеиный

В сети появилась новая запись разговора, на которой из тогда еще невредимого крейсера "Москва" россияне предлагают сдаться украинским защитникам.

Военные РФ из крейсера " Москва" предлагали украинским пограничникам сдаться без боя.

Запись опубликовал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в Telegram.

На записи россиянин пытается убедить пограничников, что в России им обеспечат достойную жизнь, в частности, говорит о хорошей зарплате и достойной пенсии.

"У вас есть все шансы на нормальную, честную жизнь, без участия в очередной братоубийственной войне…. У вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь, или продлить службу в вооруженных силах РФ. С перспективой карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилые вопросы и получить достойную пенсию", — говорит россиянин.

И именно после этих слов украинский пограничник сказал легендарную фразу "Русский военный корабль, иди на х*й".

13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подвели флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва".

Напомним, из плена освободили настоящего автора фразы о российском корабле : ГНСУ объяснила, почему скрывала его имя.

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