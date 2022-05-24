Появилась аудиозапись, как военные РФ предлагали сдаться пограничникам с острова Змеиный

В сети появилась новая запись разговора, на которой из тогда еще невредимого крейсера "Москва" россияне предлагают сдаться украинским защитникам.
Военные РФ из крейсера " Москва" предлагали украинским пограничникам сдаться без боя.
Запись опубликовал журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в Telegram.
На записи россиянин пытается убедить пограничников, что в России им обеспечат достойную жизнь, в частности, говорит о хорошей зарплате и достойной пенсии.
"У вас есть все шансы на нормальную, честную жизнь, без участия в очередной братоубийственной войне…. У вас будет возможность достойно устроить вашу жизнь, или продлить службу в вооруженных силах РФ. С перспективой карьерного роста, стабильной заработной платой, решить жилые вопросы и получить достойную пенсию", — говорит россиянин.
И именно после этих слов украинский пограничник сказал легендарную фразу "Русский военный корабль, иди на х*й".
13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подвели флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва".
Напомним, из плена освободили настоящего автора фразы о российском корабле : ГНСУ объяснила, почему скрывала его имя.
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