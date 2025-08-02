Российский беспилотный катер

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У России уже есть новые беспилотные ударные катера. Для Украины это серьезная угроза.

Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в Telegram.

Основной задачей этих вражеских беспилотных катеров будут удары по украинской морской инфраструктуре, предупреждает Бескрестнов.

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Специалист по радиотехнологиям пишет, что россияне могут атаковать (по аналогии с «Шахедами») в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру.

«Напишу более понятно. Элитный центр беспилотных систем „Рубикон“ может атаковать (по аналогии с „Шахедами“) в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру. Даже вылететь катерами на пляже с осколочными боеприпасами. Мы к этому готовы? Чтобы потом не искали виновных: как так получилось», — пишет специалист по радиотехнологиям.

Дата публикации 16:22, 02.08.25 Количество просмотров 8 В России приняли на вооружение беспилотные ударные катера

Напомним, Россия атакует Украину реактивными дронами, стало известно, почему их не сбивает ПВО и какие города под угрозой.