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Появилась новая угроза: в России уже есть беспилотные ударные катера — эксперт Флэш (фото, видео)
Основной задачей этих вражеских беспилотных катеров будут удары по украинской морской инфраструктуре, предупреждает Сергей «Флэш» Бескрестнов.
У России уже есть новые беспилотные ударные катера. Для Украины это серьезная угроза.
Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в Telegram.
Основной задачей этих вражеских беспилотных катеров будут удары по украинской морской инфраструктуре, предупреждает Бескрестнов.
Специалист по радиотехнологиям пишет, что россияне могут атаковать (по аналогии с «Шахедами») в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру.
«Напишу более понятно. Элитный центр беспилотных систем „Рубикон“ может атаковать (по аналогии с „Шахедами“) в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру. Даже вылететь катерами на пляже с осколочными боеприпасами. Мы к этому готовы? Чтобы потом не искали виновных: как так получилось», — пишет специалист по радиотехнологиям.
Напомним, Россия атакует Украину реактивными дронами, стало известно, почему их не сбивает ПВО и какие города под угрозой.