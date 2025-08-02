ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
297
Время на прочтение
1 мин

Появилась новая угроза: в России уже есть беспилотные ударные катера — эксперт Флэш (фото, видео)

Основной задачей этих вражеских беспилотных катеров будут удары по украинской морской инфраструктуре, предупреждает Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российский беспилотный катер

Российский беспилотный катер

У России уже есть новые беспилотные ударные катера. Для Украины это серьезная угроза.

Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей Бескрестнов, позывной «Флэш» в Telegram.

Основной задачей этих вражеских беспилотных катеров будут удары по украинской морской инфраструктуре, предупреждает Бескрестнов.

Специалист по радиотехнологиям пишет, что россияне могут атаковать (по аналогии с «Шахедами») в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру.

«Напишу более понятно. Элитный центр беспилотных систем „Рубикон“ может атаковать (по аналогии с „Шахедами“) в один день, например, 400 катерами (подводными, надводными), все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру. Даже вылететь катерами на пляже с осколочными боеприпасами. Мы к этому готовы? Чтобы потом не искали виновных: как так получилось», — пишет специалист по радиотехнологиям.

Напомним, Россия атакует Украину реактивными дронами, стало известно, почему их не сбивает ПВО и какие города под угрозой.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie