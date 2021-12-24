Появилась свежая карта размещения армии РФ у границ с Украиной: где сконцентрировано больше всего войск

Появилась свежая карта размещения армии РФ у границ с Украиной: где сконцентрировано больше всего войск

Больше российских войск и тяжелой техники находится на восточной границе Украины.

Российская Федерация продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины опубликовали новую карту, на которой показано расположение войск и тяжелой техники России.

Карту опубликовало американское издание Foreign Policy со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины.

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На карте представлен недавний анализ наращивания российской армии вблизи границ Украины. Данные по этой карте Министерство обороны Украины использовало для информирования союзников.

На опубликованной карте показано, что больше всего российских войск и тяжелой техники находится на восточной границе Украины. Здесь сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.

Вблизи границы у России четыре бригады, которые укомплектуют баллистические ракеты "Искандер". По словам эксперта по российским вооруженным силам и докторанта Королевского колледжа Лондона Роб Ли, баллистические ракеты могут достичь большей части Украины.

Недавний анализ наращивания российской армии вблизи границ Украины / foreignpolicy

Как пишет издание, бывший заместитель помощника министра обороны Европы и НАТО во время администрации Обамы Джим Таунсенд предполагает, что Россия, вероятно, продвинет батареи противовоздушной обороны С-400, чтобы дополнить свое продвижение, создавая запретные зоны для украинских Воздушных сил. По его словам, Россия может использовать ракеты для уничтожения украинских взлетно-посадочных полос, аэропортов и истребителей на земле.

По данным Международного института стратегических исследований, Россия имеет 900 тысяч военнослужащих по сравнению с 209 тысячами в Украине, и она значительно опережает по оснащению и самолетам.

Стоит отметить , что в начале декабря 2021 года , немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в НАТО и разведках, опубликовало карту, показывающую, что война может начаться с тремя этапами наступления по крайней мере, 175 тысяч российских военнослужащих. С каких именно – читайте по этой ссылке.

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