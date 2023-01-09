Появились фото последствий ракетного удара по Харьковщине: под завалами ищут людей

Спасатели ищут людей под завалами.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины опубликовал фото и видео последствий российского ракетного удара по рынку в поселке Шеченково Харьковской области утром 9 января. Уже известно о семи пострадавших, среди них 13-летний ребенок.
Под завалами могут находиться люди, сообщил Кирилл Тимошенко.
"Оккупанты обстреляли местный рынок, предположительно из ракетных систем С-300. Продолжается спасательная операция, работают экстренные службы", — написал он.
Напомним, российская армия ударила по местному рынку, есть поврежденные магазины, разбиты окна в жилых домах рядом. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.
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