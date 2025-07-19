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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Появились фото последствий российского удара по Павлограду

В Павлограде в результате атаки разрушены многоэтажки, частный дом и учебное заведение.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атаки по Павлограду

Последствия атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

В результате массированной ракетной атаки по Павлограду в ночь на 19 июля повреждены по меньшей мере девять многоэтажных домов, частный дом и учебное заведение.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, в городе продолжается ликвидация последствий обстрела, на месте работают все соответствующие службы: коммунальщики, полиция, волонтеры. Жителям предоставляют строительные материалы для первоочередного ремонта. Также жители могут подать заявление об уничтоженном или поврежденном имуществе и обратиться за компенсацией в рамках государственной программы «еВідновлення».

«Спасибо всем, кто помогает городу и его людям оправиться от пережитого ужаса», — отметил Сергей Лысак.

Последствия атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

В городе действуют мобильные пункты приема заявлений, благотворители обеспечивают необходимое для срочной помощи пострадавшим. Власти подчеркивают: все пострадавшие имеют право на поддержку — как гуманитарную, так и материальную.

Последствия атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки по Павлограду / © t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и утром 19 июля РФ нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Павлограду Днепропетровской области.

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