Появились фото последствий утреннего обстрела Днепропетровщины

Утром 29 апреля российские оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровщину. Под огонь попали Марьянское, Большая Костромка и село в Великомихайловской территориальной громаде.

Фото последствий обстрелов показали в областной военной администрации, а также мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый.

Отмечается, что разрушения пришлись на жилищный сектор и хозяйственные здания. Пострадавших нет.

Напомним, Днепр находится под угрозой ракетных ударов со стороны РФ. Из города не предусмотрены эвакуационные поезда, однако есть платные, которыми можно выехать в другие города.

Фото: Николай Лукашук

Фото: Николай Лукашук

Фото: Николай Лукашук

Оперативные новости на утро 29 апреля

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