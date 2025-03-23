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Появились фото ужасного пожара после российской атаки на Черниговскую область

Появились фото ужасного пожара после российской атаки на Черниговскую область

Последствия атаки / Фото: Поліція Чернігівської області

На Черниговщине беспилотники уничтожили жилой дом и три автомобиля.

В Украине, 22 марта, российская армия в очередной раз атаковала Черниговщину ударными беспилотниками.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Отмечается, что в результате атаки в Варвинской общине Прилукского района уничтожены жилой дом и хозяйственное сооружение, повреждены соседние домохозяйства (жилищные дома, сарае) и три автомобиля разных владельцев.

Информация о пострадавших людях не поступала. На место происшествия прибыли прибыли спасатели, следственно-оперативная группа полиции, полицейский офицер общины. Полиция зафиксировала последствия атаки и собрала доказательства очередного военного преступления окупантов. По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

Последствия атаки / ©
Последствия атаки
Последствия атаки / ©
Последствия атаки

Напомним, в ночь на 23 марта российская армия атаковала Киев дронами "Шахед". Погибли три человека, среди них ребенок. Имеются раненые, пожары и значительные разрушения в 5 районах города.

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