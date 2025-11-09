ТСН в социальных сетях

Война
2910
1 мин

Появились кадры разрушенной россиянами ТЭЦ — одной из первых станций на биомассе в Украине

Российские дроны атаковали уникальную ТЭЦ на биомассе, построенную компанией Клиар Энерджи в 2016 году. Станция являлась символом украинской энергетической независимости.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Российские дроны атаковали украинскую ТЭЦ

Российские дроны атаковали украинскую ТЭЦ / © Фото из открытых источников

Ночью российские дроны атаковали одну из украинских теплоэлектроцентралей. В сети уже появились кадры разрушенной ТЭЦ.

Об атаке сообщил соучредитель группы компаний "Клиар Энерджи" Андрей Гриненко.

Российские дроны атаковали украинскую ТЭЦ. / © Фото из открытых источников

Российские дроны атаковали украинскую ТЭЦ. / © Фото из открытых источников

"Сегодня ночью три дрона атаковали одну из наших украинских ТЭЦ - ту, которую мы с командой "Клиар Энерджи" построили в 2016 году. Она стала эталоном для отрасли - первой большой станцией на биомассе, доказавшей Украине: энергетическая независимость начинается с местных ресурсов", - написал он.

По словам Гриненко, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время на месте работают спасатели и специалисты компании.

Российские дроны атаковали украинскую ТЭЦ. / © Фото из открытых источников

Российские дроны атаковали украинскую ТЭЦ. / © Фото из открытых источников

"Для меня этот проект всегда был особенным из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну. Благодарю тех, кто сегодня на месте - за отвагу, профессиональность и стойкость!" – добавил предприниматель.

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в случае исчезновения центрального отопления Украина делает ставку на когенерационные, газопоршневые и газотурбинные установки.

