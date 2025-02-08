Появились мощные кадры уничтожения российского Су-25 и вертолета: детали операции

Украинские воины в очередной раз показали, что попытки российской авиации властвовать в небе всегда заканчиваются одинаково – о землю.

В окрестностях Торецка украинские защитники с 28-й ОМБр совместно с 57-м ОБ ТрО одержали очередную победу над врагом. Они уничтожили российский штурмовик Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8.

Видео сделки опубликовали на официальной странице 28-й ОМБр.

По сообщению военных, пилот сбитого самолета остался брошенным. Вертолет пытался эвакуировать летчика, но благодаря слаженным действиям операторов FPV-дронов оккупантам не удалось завершить спасательную операцию.

"Видимо не русский, потому как известно: русские своих не бросают." Кого бросили – тот не свой"", – говорится в сообщении.

Поврежденный вертолет был вынужден вернуться на базу для ремонта.

Момент уничтожения российского Су-25 и повреждения вертолета Ми-8 в окрестностях Торецкая

Напомним, российская армия после месяцев безуспешных попыток вытеснить ВСУ из Курской области РФ приняла оперативную паузу для перегруппировки. Украинские военные воспользовались этим моментом для контратаки.

Читайте также: