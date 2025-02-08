Появились мощные кадры уничтожения российского Су-25 и вертолета: детали операции

Украинские воины в очередной раз показали, что попытки российской авиации властвовать в небе всегда заканчиваются одинаково – о землю.
В окрестностях Торецка украинские защитники с 28-й ОМБр совместно с 57-м ОБ ТрО одержали очередную победу над врагом. Они уничтожили российский штурмовик Су-25 и, вероятно, повредили вертолет Ми-8.
Видео сделки опубликовали на официальной странице 28-й ОМБр.
По сообщению военных, пилот сбитого самолета остался брошенным. Вертолет пытался эвакуировать летчика, но благодаря слаженным действиям операторов FPV-дронов оккупантам не удалось завершить спасательную операцию.
"Видимо не русский, потому как известно: русские своих не бросают." Кого бросили – тот не свой"", – говорится в сообщении.
Поврежденный вертолет был вынужден вернуться на базу для ремонта.
Напомним, российская армия после месяцев безуспешных попыток вытеснить ВСУ из Курской области РФ приняла оперативную паузу для перегруппировки. Украинские военные воспользовались этим моментом для контратаки.
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