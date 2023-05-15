Появились новые подробности о ликвидированном под Бахмутом полковнике РФ Евгении Бровко

В Минобороны РФ подтвердили смерть двух полковников под Бахмутом.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 14 мая подтвердил смерть двух российских полковников, воевавших против Вооруженных сил Украины под Бахмутом на Донетчине – Вячеслава Макарова и Евгения Бровко. Президент РФ Владимир Путин лично вручил Бровко почетный флаг 2-го армейского корпуса ВС РФ.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

"Бровко был ликвидирован 13 мая, он занимал должность заместителя командира 2-го армейского корпуса по военно-политической работе. В 2022-м году именно ему Путин вручил знамя корпуса, официально зачисленного в состав ВС РФ. Очень символично. Много лет Бровко был "ихтамнетом", и тайно воевал против Украины, выдавая себя за "шахтера", и вот теперь стал "ихтамнетом" фактически", — рассказал журналист.

Напомним, ВСУ нанесли удар по расположению российских захватчиков неподалеку от Бахмута. В результате прилета было ликвидировано около 20 захватчиков, среди которых был командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

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